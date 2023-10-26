Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ виділив мільярд на потреби українських морпіхів

Київ виділив мільярд на потреби українських морпіхів

26 жов 2023, 16:40
999

Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам.


.

Міська громада Києва виділила 1 млрд грн на потреби угрупування Морської піхоти Збройних сил України.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК «ПТАХИ МАДЯРА» у своєму Telegram.

За надання допомоги проголосувало 76 міських депутатів, проти — жоден. На які саме потреби буде спрямована грошова допомога — невідомо.

Раніше Роберт Бровді (позивний «Мадяр») оголошував великий збір на закупівлю штурмових човнів та швидкісних двигунів для українських морпіхів.

«Мілітарний» у серпні повідомляв, що Головне управління розвідки отримає 250 млн грн з міського бюджету Києва.

Про те, що 26 жовтня на позачерговому засіданні з бюджету столиці України виділили ще майже 1,5 млрд грн тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян, сказав й мер Віталій Кличко.

У своїх соцмережах він повідомив, що Київ у 2023 році передбачив та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн, з них 1,2 млрд виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня.

І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,5 млрд. (Із них 300 млн бюджетна комісія сьогодні вранці, зокрема, додала на фінансування програми «Захисник Києва»)

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів