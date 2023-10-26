Київ виділив мільярд на потреби українських морпіхів

https://racurs.ua/ua/n188703-kyyiv-vydilyv-milyard-na-potreby-ukrayinskyh-morpihiv.html

Ракурс

Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам.

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Міська громада Києва виділила 1 млрд грн на потреби угрупування Морської піхоти Збройних сил України.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК «ПТАХИ МАДЯРА» у своєму Telegram.

За надання допомоги проголосувало 76 міських депутатів, проти — жоден. На які саме потреби буде спрямована грошова допомога — невідомо.

Раніше Роберт Бровді (позивний «Мадяр») оголошував великий збір на закупівлю штурмових човнів та швидкісних двигунів для українських морпіхів.

«Мілітарний» у серпні повідомляв, що Головне управління розвідки отримає 250 млн грн з міського бюджету Києва.

Про те, що 26 жовтня на позачерговому засіданні з бюджету столиці України виділили ще майже 1,5 млрд грн тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян, сказав й мер Віталій Кличко.

У своїх соцмережах він повідомив, що Київ у 2023 році передбачив та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн, з них 1,2 млрд виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня.

І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,5 млрд. (Із них 300 млн бюджетна комісія сьогодні вранці, зокрема, додала на фінансування програми «Захисник Києва»)