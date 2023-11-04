Министр обороны прокомментировал увольнение командующего ССО

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Рустем Умеров, фото: социальные сети
Министр обороны прокомментировал увольнение командующего ССОhttps://racurs.ua/n189012-ministr-oborony-prokommentiroval-uvolnenie-komanduuschego-sso.htmlРакурс
Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував резонансну новину про звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Умєрова сьогодні, 4 листопада.
Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України, — зазначив Умєров.
Також Умєров зазначив, що не пояснюватиме причини звільнення Хоренка.
Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну, — наголосив він.
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