Міністр оборони прокоментував звільнення командувача ССО

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Рустем Умєров, фото: соціальні мережі
Міністр оборони прокоментував звільнення командувача ССОhttps://racurs.ua/ua/n189012-ministr-oborony-prokomentuvav-zvilnennya-komanduvacha-sso.htmlРакурс
Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував резонансну новину про звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Умєрова сьогодні, 4 листопада.
Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України, — зазначив Умєров.
Також Умєров зазначив, що не пояснюватиме причини звільнення Хоренка.
Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну, — наголосив він.
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