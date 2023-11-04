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Ракурс
Рашисты 4 ноября атаковали Украину ракетами «Искандер-К», фото: LB.ua

Три «искандера» сбили силы ПВО вечером 4 ноября (ИНФОГРАФИКА)

4 ноя 2023, 20:30
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Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, ввечері, атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок падіння уламків російської ракети загинула жінка.

Источник: Ракурс


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