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Рашисты 4 ноября атаковали Украину ракетами «Искандер-К», фото: LB.ua
Три «искандера» сбили силы ПВО вечером 4 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189019-tri-iskandera-sbili-sily-pvo-vecherom-4-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, ввечері, атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К», — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок падіння уламків російської ракети загинула жінка.
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