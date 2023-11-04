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Рашисти 4 листопада атакували Україну ракетами «Іскандер-К», фото: LB.ua
Три «іскандери» збили сили ППО ввечері 4 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189019-try-iskandery-zbyly-syly-ppo-vvecheri-4-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, ввечері, атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К», — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок падіння уламків російської ракети загинула жінка.
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