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Ракурс
Рашисти 4 листопада атакували Україну ракетами «Іскандер-К», фото: LB.ua

Три «іскандери» збили сили ППО ввечері 4 листопада (ІНФОГРАФІКА)

4 лис 2023, 20:30
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Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, ввечері, атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок падіння уламків російської ракети загинула жінка.

Джерело: Ракурс


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