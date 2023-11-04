Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская областная прокуратура

https://racurs.ua/n189021-rashisty-obstrelyali-centr-hersona-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбниками сьогодні, 4 листопада, близько 19.00, вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину.

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В результаті, за попередньою інформацією, загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок обстрілу було поранено жінку, її госпіталізували.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє про початок за цим інцидентом досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).