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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты обстреляли центр Херсона, погиб человек (ФОТО)

4 ноя 2023, 21:35
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Російські загарбниками сьогодні, 4 листопада, близько 19.00, вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину.


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В результаті, за попередньою інформацією, загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок обстрілу було поранено жінку, її госпіталізували.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє про початок за цим інцидентом досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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