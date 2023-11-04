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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли центр Херсона, загинула людина (ФОТО)

4 лис 2023, 21:35
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Російські загарбниками сьогодні, 4 листопада, близько 19.00, вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину.


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В результаті, за попередньою інформацією, загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок обстрілу було поранено жінку, її госпіталізували.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє про початок за цим інцидентом досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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