Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура
Рашисти обстріляли центр Херсона, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189021-rashysty-obstrilyaly-centr-hersona-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбниками сьогодні, 4 листопада, близько 19.00, вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину.
.
В результаті, за попередньою інформацією, загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також внаслідок обстрілу було поранено жінку, її госпіталізували.
Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє про початок за цим інцидентом досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...