Защитники Украины ликвидировали более 305 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189025-990-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 305 тис. 90 рашистів.

.

За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: