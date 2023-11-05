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Захисники України ліквідували вже понад 305 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

990 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2023, 09:39
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 305 тис. 90 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 284 танки;
  • 9 тис. 953 бойові броньовані машини;
  • 7 тис. 375 одиниць артилерійських систем;
  • 867 одиниць РСЗВ;
  • 570 одиниць засобів ППО;
  • 322 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 534 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 554 крилаті ракети;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 47 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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