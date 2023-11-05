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Захисники України ліквідували вже понад 305 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
990 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189025-990-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 305 тис. 90 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 284 танки;
- 9 тис. 953 бойові броньовані машини;
- 7 тис. 375 одиниць артилерійських систем;
- 867 одиниць РСЗВ;
- 570 одиниць засобів ППО;
- 322 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 534 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 554 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 47 одиниць спеціальної техніки.
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