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Ракурс
Последствия российского авиаудара, скриншот видео

Россияне ночью сбросили авиабомбу на школу на Херсонщине (ВИДЕО)

5 ноя 2023, 11:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, скинули керовану авіабомбу на школу у Дар’ївській громаді Херсонської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків авіаудару.

На відео — руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді, — зазначив Прокудін. — Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Також Прокудін опублікував відео, котре показує житловий квартал Херсона, який учора, 5 листопада, ввечері обстріляла російська армія.

Били поруч з продуктовою крамницею, — зазначив чиновник. — Той цинічний обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми. У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу.

Источник: Ракурс


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