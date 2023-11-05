Росіяни вночі скинули авіабомбу на школу на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189030-rosiyany-vnochi-skynuly-aviabombu-na-shkolu-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, скинули керовану авіабомбу на школу у Дар’ївській громаді Херсонської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків авіаудару.
На відео — руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді, — зазначив Прокудін. — Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Також Прокудін опублікував відео, котре показує житловий квартал Херсона, який учора, 5 листопада, ввечері обстріляла російська армія.
Били поруч з продуктовою крамницею, — зазначив чиновник. — Той цинічний обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми. У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу.