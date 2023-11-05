Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару, скріншот відео

Росіяни вночі скинули авіабомбу на школу на Херсонщині (ВІДЕО)

5 лис 2023, 11:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, скинули керовану авіабомбу на школу у Дар’ївській громаді Херсонської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків авіаудару.

На відео — руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді, — зазначив Прокудін. — Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Також Прокудін опублікував відео, котре показує житловий квартал Херсона, який учора, 5 листопада, ввечері обстріляла російська армія.

Били поруч з продуктовою крамницею, — зазначив чиновник. — Той цинічний обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми. У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів