Наслідки російського авіаудару, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189030-rosiyany-vnochi-skynuly-aviabombu-na-shkolu-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, скинули керовану авіабомбу на школу у Дар’ївській громаді Херсонської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відео наслідків авіаудару.

На відео — руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді, — зазначив Прокудін. — Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Також Прокудін опублікував відео, котре показує житловий квартал Херсона, який учора, 5 листопада, ввечері обстріляла російська армія.