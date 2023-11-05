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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

«Добыча» уничтожена — видео охоты дронов на российскую пехоту показала ГПСУ

5 ноя 2023, 12:57
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Держприкордонслужба сьогодні. 5 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео, котре показує момент «полювання» операторів дронів на загарбників і подальше знищення російської піхоти.


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Звіт полювання від прикордонних «пташок» на Запорізькому напрямку: ціль уражено — «здобич» знищено! — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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