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Держприкордонслужба сьогодні. 5 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео, котре показує момент «полювання» операторів дронів на загарбників і подальше знищення російської піхоти.
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Звіт полювання від прикордонних «пташок» на Запорізькому напрямку: ціль уражено — «здобич» знищено! — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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