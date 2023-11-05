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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Здобич» знищено — відео полювання дронів на російську піхоту показала ДПСУhttps://racurs.ua/ua/n189032-zdobych-znyscheno-video-poluvannya-droniv-na-rosiysku-pihotu-pokazala-dpsu.htmlРакурс
Держприкордонслужба сьогодні. 5 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео, котре показує момент «полювання» операторів дронів на загарбників і подальше знищення російської піхоти.
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Звіт полювання від прикордонних «пташок» на Запорізькому напрямку: ціль уражено — «здобич» знищено! — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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