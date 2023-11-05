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Ракурс
Уничтоженная российская техника, скриншот видео

Уничтоженная во время движения российская установка С-300 попала на видео

5 ноя 2023, 14:57
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У соцмережах з’явилося зняте загарбниками відео російської установки С-300, знищеної ударом ЗСУ під час руху в районі тимчасово окупованого Бердянська.


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На відео можна побачити те, що залишилося від установки, а також її уламки, розкидані по навколишній території. Також авто відео повідомляє, що внаслідок влучання є загиблі окупанти, оскільки до решток С-300 вже хтось приніс квіти.

На ходу, «Точкою-У» збили, — стверджує автор відео.

Коли саме сталося знищення установки, не уточнюються.

Источник: Ракурс


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