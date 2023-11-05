Знищена під час руху російська установка С-300 потрапила на відео

Знищена російська техніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189036-znyschena-pid-chas-ruhu-rosiyska-ustanovka-s-300-potrapyla-na-video.html

Ракурс

У соцмережах з’явилося зняте загарбниками відео російської установки С-300, знищеної ударом ЗСУ під час руху в районі тимчасово окупованого Бердянська.

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На відео можна побачити те, що залишилося від установки, а також її уламки, розкидані по навколишній території. Також авто відео повідомляє, що внаслідок влучання є загиблі окупанти, оскільки до решток С-300 вже хтось приніс квіти.

На ходу, «Точкою-У» збили, — стверджує автор відео.

Коли саме сталося знищення установки, не уточнюються.