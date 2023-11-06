Следствия ударов по Херсону. Фото: МВА

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація скинула на Херсонську область рекордну кількість авіабомб за добу.

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У неділю, 5 листопада, ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Це найбільша кількість бомб за весь час повномасштабної війни. Про це 6 листопада Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Telegram.

Зазначається, що вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.

Крім того, вчора ввечері армія рф вдарила по Херсону. Внаслідок атаки були пошкоджені чотири багатоповерхові будинки. Минулося без постраждалих. Ще два приватні будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів, які окупанти здійснили близько 3.00 6 листопада.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада та вночі 6 листопада росіяни атакували південь України кількома типами ракет та 22 ударними дронами «Шахед». По одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 росіяни випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини. Також були пуски протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму. Сили ППО знищили 15 дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59.