Повітряники прозвітували про нічну роботу. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189057-podrobyci-nichnoyi-ataky-po-ukrayini-rozpovily-u-povitryanyh-sylah.html

Ракурс

Російські окупанти здійснили комбіновану атаку з повітря на південні області України.

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Із 20.00 вечора 5 листопада до опівночі 6 листопада ворог атакував Україну кількома типами ракет та ударними дронами. По одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 росіяни випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Також був пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму. А в мису Чауда в окупованому Криму були зафіксовані пуски 22 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Повітряні сили у взаємодії із ППО знищили 15 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, російські війська вночі 6 листопада атакували Одесу ракетами «Онікс» та «Іскандер-М», які влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей. Також ворог запускав дрони-камікадзе «Шахед», які влучили у складські приміщення. П’ятеро осіб дістали травми й були госпіталізовані.

А протирадіолокаційною ракетою Х-31П ворог атакував Херсону була пошкоджена житлова п’ятиповерхівка.