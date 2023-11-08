Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский оккупант расстрелял двух селян в Херсонской области. Фото:
Российский оккупант расстрелял двух селян в Херсонской областиhttps://racurs.ua/n189148-rossiyskiy-okkupant-rasstrelyal-dvuh-selyan-v-hersonskoy-oblasti.htmlРакурс
Російський загарбник розстріляв двох селян на окупованій території Херсонської області.
.
Вбивство сталося у неділю, 5 листопада, в селі Нечаєве на лівому березі Дніпра. Солдат рф застрелив Тетяну Філенко та Сергія Авдєєва. Тіла загиблих знайшли сусіди у дворі одного з будинків. Про це 8 листопада журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.
За його інформацією, підозрюваного у вбивстві російського солдата затримали на другий день. Воєнним злочинцем виявився 28-річний Олексій Косенков, який служить у військовій частині № 12266 в місті Кіровськ Ленінградської області.
Нагадаємо, комісія ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні зафіксувала випадки зґвалтування та сексуального насильства з боку російських військових щодо жінок віком від 19 до 83 років.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...