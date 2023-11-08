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Ракурс
Російський окупант розстріляв двох селян на Херсонщині. Фото:

Російський окупант розстріляв двох селян на Херсонщині

8 лис 2023, 21:49
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Російський загарбник розстріляв двох селян на окупованій території Херсонської області.


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Вбивство сталося у неділю, 5 листопада, в селі Нечаєве на лівому березі Дніпра. Солдат рф застрелив Тетяну Філенко та Сергія Авдєєва. Тіла загиблих знайшли сусіди у дворі одного з будинків. Про це 8 листопада журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

За його інформацією, підозрюваного у вбивстві російського солдата затримали на другий день. Воєнним злочинцем виявився 28-річний Олексій Косенков, який служить у військовій частині № 12266 в місті Кіровськ Ленінградської області.

Нагадаємо, комісія ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні зафіксувала випадки зґвалтування та сексуального насильства з боку російських військових щодо жінок віком від 19 до 83 років.

Джерело: Ракурс


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