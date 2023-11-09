Правительство назначило и. о. министра спорта Матвея Бедного. Фото:

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Ракурс

Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язки міністра молоді та спорту.

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Міністерську посаду обійняв Матвій Бідний, який з 2020 року працює заступником міністра молоді та спорту. Про це 9 листопада повідомив Telegram-канал Кабінету міністрів.

На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного, — йдеться у повідомленні.

До призначення в. о. міністра спорту Бідний працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, 8 листопада міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку та заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті України. Вже сьогодні, 9 листопада, парламент звільнив Гутцайта 243 голосами.