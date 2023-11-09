Ракурсhttps://racurs.ua/
Уряд призначив в. о. міністра спорту Матвія Бідного. Фото:
Кабмін призначив виконувача обов’язків міністра спортуhttps://racurs.ua/ua/n189182-kabmin-pryznachyv-vykonuvacha-obov-yazkiv-ministra-sportu.htmlРакурс
Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язки міністра молоді та спорту.
.
Міністерську посаду обійняв Матвій Бідний, який з 2020 року працює заступником міністра молоді та спорту. Про це 9 листопада повідомив Telegram-канал Кабінету міністрів.
На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного, — йдеться у повідомленні.
До призначення в. о. міністра спорту Бідний працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.
Нагадаємо, 8 листопада міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку та заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті України. Вже сьогодні, 9 листопада, парламент звільнив Гутцайта 243 голосами.
Загрузка...