Рада звільнила міністра молоді та спорту

https://racurs.ua/ua/n189165-rada-zvilnyla-ministra-molodi-ta-sportu.html

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Парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. «За» — 243 нардепи, повідомив 9 листопада народний депутат Ярослав Железняк.

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У звіті міністр сказав, що тільки ковід і війна завадили йому зробити стрибок в розвитку молодіжної політики та спорту.

Єдиний успіх, який озвучив Гутцайт — це відсторонення російських спортсменів. Він не приховував, що мріяв зіскочити з міністерської посади і залишитися на хлібному місці керівника НОК, — повідомила нардеп Ірина Геращенко із зали Ради.

8 листопада до Верховної Ради надійшла заява Гутцайта про відставку. Він просив дозволу піти, щоб зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті. Про намір не працювати за сумісництвом Гутцайт завив торік у листопаді, коли його обрали на чолі НОК.

Наразі кандидатури на заміну Гутцайту немає. Медіа припускали, що ним може стати начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.

Вадим Гутцайт — український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. Він фігурує у матеріалах справи щодо розкрадання понад 2 млн грн державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. На той час він був директором департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації.