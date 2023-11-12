Пограничники сообщили о ситуации в селе Тополя в серой зоне

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ГПСУ сообщила о ситуации в селе Тополя. Фото: Генштаб ВСУ
Пограничники сообщили о ситуации в селе Тополя в серой зонеhttps://racurs.ua/n189266-pogranichniki-soobschili-o-situacii-v-sele-topolya-v-seroy-zone.htmlРакурс
Сили оборони контролюють село Тополі в Харківській області, де нещодавно встановили прапор України.
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Українські військові відкинули росіян на цій ділянці фронту, але ситуація там досі непроста, бо село знаходиться і біля кордону з рф, і на напрямку лінії бойових дій. Захисники не перебувають у Тополях постійно. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.
Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися, — зазначив прикордонник.
За словами Демченка, український прапор у Тополях встановили для того, аби нагадати ворогу про те, що це земля України і російським терористам нічого там робити.
Нагадаємо, 11 листопада бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг у прикордонному з росіюєю населеному пункті Тополі. Село знаходиться у так званій «сірій» зоні — між позиціями України та окупантів.
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