Прикордонники повідомили про ситуацію в селі Тополі у сірій зоні

ДПСУ повідомило про ситуацію в селі Тополі. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189266-prykordonnyky-povidomyly-pro-sytuaciu-v-seli-topoli-u-siriy-zoni.html

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Сили оборони контролюють село Тополі в Харківській області, де нещодавно встановили прапор України.

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Українські військові відкинули росіян на цій ділянці фронту, але ситуація там досі непроста, бо село знаходиться і біля кордону з рф, і на напрямку лінії бойових дій. Захисники не перебувають у Тополях постійно. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися, — зазначив прикордонник.

За словами Демченка, український прапор у Тополях встановили для того, аби нагадати ворогу про те, що це земля України і російським терористам нічого там робити.

Нагадаємо, 11 листопада бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг у прикордонному з росіюєю населеному пункті Тополі. Село знаходиться у так званій «сірій» зоні — між позиціями України та окупантів.