Экс-«вагнеровцев» перебросили под Скадовск, фото: «Подмосковье Сегодня»

https://racurs.ua/n189268-lager-s-byvshimi-vagnerovcami-razvernuli-okkupanty-vblizi-skadovska-cns.html

Ракурс

На Херсонщині, поблизу тимчасово окупованого Скадовська, росіяни розгорнули табір, в якому розміщуються колишні бійці приватної військової компанії «Вагнер».

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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від підпілля.

Зазначається, що колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують, усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів.