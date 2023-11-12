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Экс-«вагнеровцев» перебросили под Скадовск, фото: «Подмосковье Сегодня»

Лагерь с бывшими «вагнеровцами» развернули оккупанты вблизи Скадовска — ЦНС

12 ноя 2023, 15:27
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На Херсонщині, поблизу тимчасово окупованого Скадовська, росіяни розгорнули табір, в якому розміщуються колишні бійці приватної військової компанії «Вагнер».


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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від підпілля.

Зазначається, що колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують, усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів.

Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про позиції ворога за посиланням.

Источник: Ракурс


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