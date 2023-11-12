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Екс-«вагнерівців» перекинули під Скадовськ, фото: «Подмосковье Сегодня»
Табір з колишніми «вагнерівцями» розгорнули окупанти поблизу Скадовська — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189268-tabir-z-kolyshnimy-vagnerivcyamy-rozgornuly-okupanty-poblyzu-skadovska-cns.htmlРакурс
На Херсонщині, поблизу тимчасово окупованого Скадовська, росіяни розгорнули табір, в якому розміщуються колишні бійці приватної військової компанії «Вагнер».
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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від підпілля.
Зазначається, що колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують, усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів.
Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про позиції ворога за посиланням.
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