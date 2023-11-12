На Одесщине ликвидировали прибывшуюся к берегу морскую мину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189273-na-odesschine-likvidirovali-pribyvshuusya-k-beregu-morskuu-minu-video.htmlРакурс
На Одещині ліквідували чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя.
Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
Професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву, — вказано в повідомленні.
У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною — саме через мінну загрозу, зокрема за штормової погоди.
У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби, — наголошують у ВМС.