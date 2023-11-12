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Ракурс
Морскую мину ликвидировали в Одесской области, фото: «НикВести»

На Одесщине ликвидировали прибывшуюся к берегу морскую мину (ВИДЕО)

12 ноя 2023, 17:56
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На Одещині ліквідували чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя.


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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

Професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву, — вказано в повідомленні.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною — саме через мінну загрозу, зокрема за штормової погоди.

У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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