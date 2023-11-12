Морську міну ліквідували на Одещині, фото: «НикВести»

https://racurs.ua/ua/n189273-na-odeschyni-likviduvaly-morsku-minu-yaku-prybylo-do-berega-video.html

Ракурс

На Одещині ліквідували чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя.

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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

Професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву, — вказано в повідомленні.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною — саме через мінну загрозу, зокрема за штормової погоди.