Дрон со взрывчаткой атаковал химзавод в российском Брянске

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Дрон со взрывчаткой атаковал химзавод в Брянске. Фото:
Дрон со взрывчаткой атаковал химзавод в российском Брянскеhttps://racurs.ua/n189323-dron-so-vzryvchatkoy-atakoval-himzavod-v-rossiyskom-bryanske.htmlРакурс
Начинений вибухівкою безпілотник вночі 14 листопада виявили у Брянській області росії.
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Дрон виявили у селі Сільце на території Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР. БПЛА нібито не вибухнув, але дах одного з цехів був пробитий у трьох місцях. На місці працюють спецслужби рф. Місцева влада, як і завжди, заявляє про відсутність постраждалих. Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.
Тим часом у Міністерстві оборони російської федерації заявили про «знищення» чотирьох нібито українських БПЛА над територіями Московської, Тамбовської та Брянської областей.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада у Тамбовській області росії прогримів вибух на пороховому заводі в місті Котовськ. Внаслідок цього на території підприємства виникла пожежа, площею 300 м, яку згодом загасили.
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