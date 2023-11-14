Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрон із вибухівкою атакував хімзавод у Брянську. Фото:

Дрон із вибухівкою атакував хімзавод у російському Брянську

14 лис 2023, 09:20
999

Начинений вибухівкою безпілотник вночі 14 листопада виявили у Брянській області росії.


.

Дрон виявили у селі Сільце на території Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР. БПЛА нібито не вибухнув, але дах одного з цехів був пробитий у трьох місцях. На місці працюють спецслужби рф. Місцева влада, як і завжди, заявляє про відсутність постраждалих. Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Тим часом у Міністерстві оборони російської федерації заявили про «знищення» чотирьох нібито українських БПЛА над територіями Московської, Тамбовської та Брянської областей.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада у Тамбовській області росії прогримів вибух на пороховому заводі в місті Котовськ. Внаслідок цього на території підприємства виникла пожежа, площею 300 м, яку згодом загасили.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів