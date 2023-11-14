Взрывы прогремели в районе завода-производителя «Кинжалов» в россии

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Взрывы прогремели в районе завода-производителя «Кинжалов». Фото:
Взрывы прогремели в районе завода-производителя «Кинжалов» в россииhttps://racurs.ua/n189324-vzryvy-progremeli-v-rayone-zavoda-proizvoditelya-kinjalov-v-rossii.htmlРакурс
Вибухи в Московській області прогриміли вранці у вівторок, 14 листопада.
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Гучно було у підмосковній Коломиї з ранку повідомляють про вибухи в районі «КБ Машинобудування», яке займається виробництвом балістичних ракет «Кинджал» та «Іскандер». До підприємства помчали машини російських спецслужб. Про це пишуть місцеві медіа.
Сьогодні приблизно о 7.30 у районі Голутвіна знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути. У машин, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації, — повідомляють пабліки.
Як відомо, 11 листопада невідомий БПЛА атакував КБ «Машинобудування» у Коломні. Тоді були пошкоджені фасади двох корпусів підприємства та вибиті вікна.
Науково-виробнича корпорація «КБ машинобудування» — це конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проектування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони російської федерації заявили буцімто про знищення 14 листопада чотирьох «українських» безпілотників над територіями Московської, Тамбовської та Брянської областей.
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