Вибухи прогриміли в районі заводу-виробника «Кинджалів» у росії

Вибухи прогриміли в районі заводу-виробника «Кинджалів». Фото:

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Вибухи в Московській області прогриміли вранці у вівторок, 14 листопада.

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Гучно було у підмосковній Коломиї з ранку повідомляють про вибухи в районі «КБ Машинобудування», яке займається виробництвом балістичних ракет «Кинджал» та «Іскандер». До підприємства помчали машини російських спецслужб. Про це пишуть місцеві медіа.

Сьогодні приблизно о 7.30 у районі Голутвіна знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути. У машин, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації, — повідомляють пабліки.

Як відомо, 11 листопада невідомий БПЛА атакував КБ «Машинобудування» у Коломні. Тоді були пошкоджені фасади двох корпусів підприємства та вибиті вікна.

Науково-виробнича корпорація «КБ машинобудування» — це конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проектування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони російської федерації заявили буцімто про знищення 14 листопада чотирьох «українських» безпілотників над територіями Московської, Тамбовської та Брянської областей.