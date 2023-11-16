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Защитники Украины ликвидировали более 315 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

1130 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2023, 08:25
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 315 тис. 620 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 388 танків;
  • 10 тис. 121 бойову броньовану машину;
  • 7 тис. 683 одиниці артилерійських систем;
  • 892 одиниці РСЗВ;
  • 585 одиниць засобів ППО;
  • 323 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 689 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 563 крилаті ракети;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 84 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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