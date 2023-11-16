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Захисники України ліквідували вже понад 315 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ
1130 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189388-1130-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 315 тис. 620 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 388 танків;
- 10 тис. 121 бойову броньовану машину;
- 7 тис. 683 одиниці артилерійських систем;
- 892 одиниці РСЗВ;
- 585 одиниць засобів ППО;
- 323 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 689 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 563 крилаті ракети;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 84 одиниці спеціальної техніки.
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