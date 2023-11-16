Захисники України ліквідували вже понад 315 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 315 тис. 620 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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