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Во время сбития русских дронов, скриншот видео
В Воздушных силах показали, как сбивали ночью российские дроны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189470-v-vozdushnyh-silah-pokazali-kak-sbivali-nochu-rossiyskie-drony-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе.
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу сил ППО цієї ночі на південному напрямку.
Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант — старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, — зазначив Олещук. — Це його перший пуск і перше збиття!
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