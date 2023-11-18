Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время сбития русских дронов, скриншот видео

В Воздушных силах показали, как сбивали ночью российские дроны (ВИДЕО)

18 ноя 2023, 14:00
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе.


.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу сил ППО цієї ночі на південному напрямку.

Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант — старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, — зазначив Олещук. — Це його перший пуск і перше збиття!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров