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Ракурс
Під час збиття російських дронів, скріншот відео

У Повітряних силах показали, як збивали вночі російські дрони (ВІДЕО)

18 лис 2023, 14:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе.


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Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу сил ППО цієї ночі на південному напрямку.

Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант — старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, — зазначив Олещук. — Це його перший пуск і перше збиття!

Джерело: Ракурс


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