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Під час збиття російських дронів, скріншот відео
У Повітряних силах показали, як збивали вночі російські дрони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189470-u-povitryanyh-sylah-pokazaly-yak-zbyvaly-vnochi-rosiyski-drony-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе.
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу сил ППО цієї ночі на південному напрямку.
Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант — старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, — зазначив Олещук. — Це його перший пуск і перше збиття!
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