Під час збиття російських дронів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189470-u-povitryanyh-sylah-pokazaly-yak-zbyvaly-vnochi-rosiyski-drony-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе.

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує бойову роботу сил ППО цієї ночі на південному напрямку.