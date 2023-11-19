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Прикордонники бригади «Сталевий Кордон"Гвардії наступу на Куп’янському напрямку виявили загарбників, які активно облаштовували взводний опорний пункт. В результаті рашистів «відправили займати ряди на концерт кобзона».
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Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
На відео показане завдання удару по рашистах, які здійснюють земляні роботи.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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