Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Бійці «Сталевого кордону» знищили рашистів, які облаштовували опорний пункт (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189509-biyci-stalevogo-kordonu-znyschyly-rashystiv-yaki-oblashtovuvaly-opornyy-punkt-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади «Сталевий Кордон"Гвардії наступу на Куп’янському напрямку виявили загарбників, які активно облаштовували взводний опорний пункт. В результаті рашистів «відправили займати ряди на концерт кобзона».
.
Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
На відео показане завдання удару по рашистах, які здійснюють земляні роботи.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...