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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Бійці «Сталевого кордону» знищили рашистів, які облаштовували опорний пункт (ВІДЕО)

19 лис 2023, 17:59
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Прикордонники бригади «Сталевий Кордон"Гвардії наступу на Куп’янському напрямку виявили загарбників, які активно облаштовували взводний опорний пункт. В результаті рашистів «відправили займати ряди на концерт кобзона».


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Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На відео показане завдання удару по рашистах, які здійснюють земляні роботи.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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