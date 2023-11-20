Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Больше артиллерии и снарядов – Зеленский анонсировал новый оборонный пакет от США

Больше артиллерии и снарядов — Зеленский анонсировал новый оборонный пакет от США

20 ноя 2023, 19:15
999

Володимир Зеленський анонсував новий оборонний пакет від США після зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Остіном у києві 20 листопада.


.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент України стверджує, що в ньому буде більше артилерії та снарядів. Інших деталей наразі немає.

США зможуть надавати Україні далекобійну зброю і боєприпаси ще принаймні «протягом деякого часу». Про це 20 листопада заявилиофіційні особи, яку супроводжували главу Пентагона Остіна у поїздці до України, пише видання WP.

Нагадаємо, наразі у США не ухвалено програми фінансування допомоги Україні. Тимчасовий бюджет країни проголосовано без пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше у Пентагоні заявили, що використали 95% ресурсів, які могли виділити Силам оборони України у 2023 році.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров