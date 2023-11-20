Більше артилерії та снарядів - Зеленський анонсував новий оборонний пакет від США

https://racurs.ua/ua/n189542-bilshe-artyleriyi-ta-snaryadiv-zelenskyy-anonsuvav-novyy-oboronnyy-paket-vid-ssha.html

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Володимир Зеленський анонсував новий оборонний пакет від США після зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Остіном у києві 20 листопада.

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Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент України стверджує, що в ньому буде більше артилерії та снарядів. Інших деталей наразі немає.

США зможуть надавати Україні далекобійну зброю і боєприпаси ще принаймні «протягом деякого часу». Про це 20 листопада заявили офіційні особи, яку супроводжували главу Пентагона Остіна у поїздці до України, пише видання WP.

Нагадаємо, наразі у США не ухвалено програми фінансування допомоги Україні. Тимчасовий бюджет країни проголосовано без пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше у Пентагоні заявили, що використали 95% ресурсів, які могли виділити Силам оборони України у 2023 році.