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Правительство продлило использование бумажных деклараций для ввоза гуманитарной помощи в Украину
Правительство продлило использование бумажных деклараций для ввоза гуманитарной помощи в Украинуhttps://racurs.ua/n189544-pravitelstvo-prodlilo-ispolzovanie-bumajnyh-deklaraciy-dlya-vvoza-gumanitarnoy-pomoschi-v-ukrainu.htmlРакурс
Кабінет міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.
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Це дозволить організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами.
Раніше постанова уряду передбачала зміни в порядку ввезення гумдопомоги з 1 грудня 2023 року, що фактично ставило під загрозу волонтерський рух.
Постанова КМУ № 953 мала скасувати спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги та встановити нові процедури ввезення, додаткові вимоги до звітності й обліку гуманітарної допомоги.
Згідно з документом запроваджується електронна система обліку допомоги. Зміни найбільше стосуватимуться благодійних фондів і громадських організацій. 1 листопада фондам дали тестувати програму, в ній вже знайшли проблеми.
Волонтери наголошують, є чинники, які ускладнять, а у багатьох випадках могли унеможливити з 1 грудня 2023 року ввезення гуманітарної допомоги.
Постанова впроваджує додаткові обов’язки для комунальних і державних отримувачів гуманітарної допомоги (військово-цивільні адміністрації та установи), щоб на складах гумдопомога не губилася і не протерміновувалася".
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