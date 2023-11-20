Уряд продовжив використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну

https://racurs.ua/ua/n189544-uryad-prodovjyv-vykorystannya-paperovyh-deklaraciy-dlya-vvezennya-gumanitarnoyi-dopomogy-v-ukrayinu.html

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Кабінет міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.

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Це дозволить організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами.

Раніше постанова уряду передбачала зміни в порядку ввезення гумдопомоги з 1 грудня 2023 року, що фактично ставило під загрозу волонтерський рух.

Постанова КМУ № 953 мала скасувати спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги та встановити нові процедури ввезення, додаткові вимоги до звітності й обліку гуманітарної допомоги.

Згідно з документом запроваджується електронна система обліку допомоги. Зміни найбільше стосуватимуться благодійних фондів і громадських організацій. 1 листопада фондам дали тестувати програму, в ній вже знайшли проблеми.

Волонтери наголошують, є чинники, які ускладнять, а у багатьох випадках могли унеможливити з 1 грудня 2023 року ввезення гуманітарної допомоги.

Постанова впроваджує додаткові обов’язки для комунальних і державних отримувачів гуманітарної допомоги (військово-цивільні адміністрації та установи), щоб на складах гумдопомога не губилася і не протерміновувалася".