Ракурсhttps://racurs.ua/
В Крыму сообщили о возможном пожаре на Сакской ТЭЦ. Фото:
Взрывы прогремели в Крыму — сообщают о пожаре на ТЭЦ (ФОТО)https://racurs.ua/n189577-vzryvy-progremeli-v-krymu-soobschaut-o-pojare-na-tec-foto.htmlРакурс
Гучні вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму у вівторок, 21 листопада.
.
Про вибухи заявляють мешканці Євпаторії та Сак. Ймовірно, після вибухів виникла пожежа на Сакській теплоелектроцентралі. Ця станція забезпечує теплом все місто Саки. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» та журналіст Андрій Цаплієнко.
Зазначається, що інформація про пожежу на ТЕЦ потребує підтвердження. Також опублікували фото нібито пожежі.
Українське військове командування поки не давало жодної офіційної інформації з цього приводу.
Нагадаємо, 16 листопада в Волгоградській області рф сталася пожежа на території військової частини 57229/51 поблизу селища Котлубань. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Російська пропаганда інформувала, що військовий об'єкт атакував безпілотник.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...