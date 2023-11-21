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Ракурс
У Криму повідомили про можливу пожежу на Сакській ТЕЦ. Фото:

Вибухи прогриміли в Криму — повідомляють про пожежу на ТЕЦ (ФОТО)

21 лис 2023, 21:19
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Гучні вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму у вівторок, 21 листопада.


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Про вибухи заявляють мешканці Євпаторії та Сак. Ймовірно, після вибухів виникла пожежа на Сакській теплоелектроцентралі. Ця станція забезпечує теплом все місто Саки. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» та журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що інформація про пожежу на ТЕЦ потребує підтвердження. Також опублікували фото нібито пожежі.

Українське військове командування поки не давало жодної офіційної інформації з цього приводу.

У Криму повідомили про можливу пожежу на Сакській ТЕЦ. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, 16 листопада в Волгоградській області рф сталася пожежа на території військової частини 57229/51 поблизу селища Котлубань. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Російська пропаганда інформувала, що військовий об'єкт атакував безпілотник.

Джерело: Ракурс


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