У Криму повідомили про можливу пожежу на Сакській ТЕЦ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189577-vybuhy-progrymily-v-krymu-povidomlyaut-pro-pojeju-na-tec-foto.html

Ракурс

Гучні вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму у вівторок, 21 листопада.

.

Про вибухи заявляють мешканці Євпаторії та Сак. Ймовірно, після вибухів виникла пожежа на Сакській теплоелектроцентралі. Ця станція забезпечує теплом все місто Саки. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» та журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що інформація про пожежу на ТЕЦ потребує підтвердження. Також опублікували фото нібито пожежі.

Українське військове командування поки не давало жодної офіційної інформації з цього приводу.

Нагадаємо, 16 листопада в Волгоградській області рф сталася пожежа на території військової частини 57229/51 поблизу селища Котлубань. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Російська пропаганда інформувала, що військовий об'єкт атакував безпілотник.