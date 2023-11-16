В ніч на 16 листопада у рф спалахнула військова частина, скріншот відео

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Ракурс

У росії в Волгоградській області в ніч на сьогодні, 16 листопада, сталася пожежа на території військової частини 57229/51 поблизу селища Котлубань.

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За інформацією російських ЗМІ, пожежа розпочалася близько першої години ночі за місцевим часом, а загасили її до п’ятої ранку.

За інформацією російських Telegram-каналів, вночі військову частину атакував безпілотник, котрий вибухнув. Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Внаслідок вибуху почалася пожежа на території складу, де «зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї».

Окрім військовослужбовців, у цій військовій частині проживали їхні сім’ї. Повідомлялося, що вночі з території військової частини евакуювали 630 осіб, серед них — 379 військовослужбовців і 251 цивільний співробітник та три дитини.

Водночас у російських ЗМІ з’явилася інформація, що жителям селища Котлубань у паніці довелося рятуватися самотужки. За словами очевидців, пожежа супроводжувалася потужними вибухами.

Як нам уже пізніше сказали, що у військовій частині сирена була, але нам її чути не було. Ми чули тільки вибухи і спостерігали за тією страшною загравою, — розповіла одна з жительок селища. — Нам оголосили, що у селищі в найближчі два дні краще не з’являтися.

Стверджувалося, що постраждалих внаслідок інциденту немає, проте у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що родичі військових, які служили в цій частині, не можуть з ними зв’язатися.