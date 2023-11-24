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Украина получит новый пакет военной помощи от Канады, фото: «Украинская Канада»

Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине

24 ноя 2023, 18:56
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Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги, котрий включає 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв, котрі виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.


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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це сьогодні, 24 листопада, на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту, — зазначив Трюдо.

Політики також обговорили посилення санкцій проти рф.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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