Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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Украина получит новый пакет военной помощи от Канады, фото: «Украинская Канада»
Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n189679-premer-kanady-anonsiroval-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги, котрий включає 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв, котрі виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це сьогодні, 24 листопада, на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту, — зазначив Трюдо.
Політики також обговорили посилення санкцій проти рф.
Джерело: «РБК-Україна»
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