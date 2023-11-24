Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні

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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади, фото: «Українська Канада»
Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n189679-premier-kanady-anonsuvav-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayiny.htmlРакурс
Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги, котрий включає 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв, котрі виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це сьогодні, 24 листопада, на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту, — зазначив Трюдо.
Політики також обговорили посилення санкцій проти рф.
Джерело: «РБК-Україна»
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