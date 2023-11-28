россия ударила «Искандером» по Запорожью, есть раненый

россия ударила «Искандером» по Запорожью. Фото:

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Ракетний удар по Запоріжжю вранці 28 листопада завдала російська армія.

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О 8.51 під час повітряної тривоги ворог завдав одного ракетного удару по території підприємства в одному з районів обласного центру. Наразі тип ракети уточнюється, але попередньо відомо, що це одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер». Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

В ОВА заявили про одного постраждалого, який дістав легкі поранення. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Нагадаємо, попри те, що в Чорному морі бушує шторм, росія вивела в його акваторію три носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп може становити до 16 ракет. З Новоросійська були виведені два підводні човни «Великий Новгород» та «Старый Оскол», а також фрегат «Адмірал Макаров».