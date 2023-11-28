росія раптово вивела в Чорне море три ракетоносії. Фото:

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Країна-агресор російська федерація вивела в Чорне море ракетоносії, попри шторм.

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Станом на ранок 28 листопада в морі перебували три ворожих кораблі які є носіями крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп може становити до 16 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі знаходяться два ворожих кораблі. За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою кораблі не здійснювали. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Моніторингові Telegram-канали інформують, що з Новоросійська в акваторію Чорного моря були виведені два підводні човни проекту 636.3 «Великий Новгород» та «Старый Оскол» із можливістю несення до восьми «Калібрів». Також в морі перебуває фрегат «Адмірал Макаров», який може запустити вісім ракет.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що в Чорному морі залишається загроза мін як для військових, так і для цивільних суден, бо потужний вітер розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля. Російські міни зараз дрейфують по всьому північно-західному Чорному морю.