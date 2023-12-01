Зеленский озвучил количество задокументированных военных преступлений россии в Украине. Фото:

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Російські окупанти вчинили на території України вже понад 110 тис. воєнних злочинів.

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Така кількість порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України була задокументована з початку повномасштабної війни. Важливо й надалі фіксувати воєнні злочини окупантів, щоб знайти винних та покарати. Про це 1 грудня заявив президент України Володимир Зеленський, йдеться на Facebook-сторінці глави держави.

Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, — це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я дякую всім, хто її здійснює, — зазначив він.

За словами президента, співпраця органів прокуратури України з Міжнародним кримінальним судом дала дуже важливі результати. А після відкриття у Києві Офісу МКС українські фахівці можуть у щоденному форматі працювати разом із міжнародними експертами. А в Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Зеленський наголосив, що правоохоронці оперативно встановлюють осіб, які відповідальні за злочинні накази в російській армії та в політичному середовищі. Також розслідуються випадки викрадення та незаконної депортації українських дітей окупантами.

Нагадаємо, у жовтні незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні зібрала у Херсонській та Запорізькій областях нові докази, які свідчать про систематичність воєнних злочинів з боку росіян на тимчасово окупованих територіях.